Белгород обстреляли ВСУ, есть погибшие

Белгород атаковали ВСУ, по предварительной информации, погибли двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Также в результате обстрела есть пострадавшие. Глава региона добавил, что подробная информация о последствиях атаки появится позже.

Повреждения зафиксировали в 55 частных домах, одной квартире, двух зданиях хозяйственных объектов, футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном учреждении.

Сирены воздушной тревоги, предупреждающие жителей об угрозе ракетного удара, отменили.

Как сообщили в МЧС, в Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка.



Минувшей ночью средства ПВО за ночь перехватили32 беспилотника ВСУ над Московской, Брянской, Орловской и Курской областями.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко