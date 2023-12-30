Власти Москвы помогут Белгороду после обстрела города

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода после обстрела города со стороны ВСУ, сообщил в telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



— Бессмысленный жестокий теракт. Выражаю соболезнования близким и родным погибших. <…> С Белгородом нас связывают тесные братские связи. При необходимости выделим необходимую помощь по восстановлению города, — написал Собянин.

Москва выделила бригаду врачей в составе группы Минздрава России для отправки в город.

Белгород атаковали ВСУ. В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

— От себя лично и от всех жителей республики Татарстан выражаю слова соболезнования родным и близким всех погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал он.

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Маргарита Головатенко