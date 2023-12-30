СК возбудил дело об убийстве в связи с обстрелом Белгорода

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следком России возбудил по факту обстрела Белгорода уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества, сообщает ведомство.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 167 УК РФ.

Министерство обороны РФ заявило, что российские военные перехватили обе украинские ракеты и большую часть реактивных снарядов, выпущенных ВСУ по Белгороду.

Белгород атаковали ВСУ. В Белгороде из-за обстрела погибли девять взрослых и один ребенок, пострадали 45 человек, из них — четыре ребенка.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода после обстрела города со стороны ВСУ.

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Маргарита Головатенко