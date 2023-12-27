ВЦИОМ: большинство россиян выступили против запрета сериала «Слово пацана»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/youtube.com

О сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова слышали восемь из десяти россиян (83%), посмотрели или находились в процессе — 18%, то есть каждый шестой, следует из телефонного опроса ВЦИОМ среди 1,6 тыс. опрошенных от 18 лет.



Драма демонстрирует события конца 1980-х годов (1989 год), однако больше всего сериал интересен тем, кто еще не родился в этом время — то есть молодежь до 25 лет (97% знают о сериале, 40% смотрели). Возможно, их привлекает не столько история страны, сколько проблемы молодежи и судьбы героев, близких им по возрасту.

Повышенный интерес сохраняется в группе 25—44 лет (смотрели сериал 27—28%, знают о нем 90%). В этой возрастной группе действительно могут ностальгировать по эпохе конца Советского Союза.

После 45 лет доля смотревших «Слово пацана» снижается до 13% в группе 45—59 лет и до 3% в группе старше 60 лет. Это может обуславливаться привычками — сериал транслировался в онлайн-кинотеатрах, его не показывали по традиционному телевидению.

Чем крупнее населенный пункт, тем чаще его жители знают или смотрели сериал «Слово пацана». Среди столичных жителей и жителей городов-миллионников уровень известности сериала составил 90%, тогда как на селе — 77%.

Восемь из десяти зрителей (80%) отметили, что сериал им понравился, и только 16% дали ему негативную оценку. Примерно в такой же пропорции разделились мнения по поводу запрета сериала: 82% смотревших сериал россиян выступили против запрета, а 13% считают, что его лучше запретить, так как он может пагубно влиять на молодежь.

Опрошенные, смотревшие сериал, отмечают, что он достоверно отражает события тех лет (71%). Чаще так говорят те зрители, кто взрослел или был молодым в конце 80-х годов (среди 35—44-летних — 78%, среди 45—59-летних — 86%). Самые молодые зрители до 25 лет в 24% случаев не верят, что такие события могли происходить на самом деле.



скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/youtube.com

Сериал начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Книга журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», которая стала основой сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», вошла в число самых популярных в нон-фикшн сегменте на «Литрес» в 2023 году.

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.

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Маргарита Головатенко