Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства, сообщила в разговоре с «ФедералПресс» заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Наталья Орлова.



В ответе на ее запрос Роскомнадзор указал, что многосерийный фильм распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции «18+», а значит запрещен для детей.

Ведомство проанализировало пять вышедших серий и не выявило нарушений требований законодательства.

В Госдуме уже попросили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина отмечает, что с сериалом связывают преступления, получившие широкий резонанс в СМИ. В частности, это касается случая в Иркутске: толпа подростков напала на 15-летнего школьника и нанесла ему несколько ножевых ранений в области сонной артерии, после чего подросток скончался.

Напомним, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана» за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

Сериал «Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки, его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

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Маргарита Головатенко