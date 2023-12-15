Создатели сериала «Слово пацана» пересняли финал, чтобы сделать его острее

Фото: скриншот realnoevremya.ru кадра из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» объявили о пересъемке финала проекта. Последняя серия в авторской редакции выйдет позднее запланированной даты. Об этом сообщил режиссер сериала Жора Крыжовников в telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.

Режиссер рассказал, что восьмую серию решили переснимать, потому что еще при съемке третьей серии создатели почувствовали и поняли, что видят другой финал этой истории.

— Мы с Андреем (Золотаревым, соавтором сериала, — прим. ред.) переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем то, что у нас получилось ранее, — сказал Крыжовников.

Он также подчеркнул, что создателям проекта не стыдно «за то, что было сделано. Но так бывает». Помимо этого, режиссер обратил внимание, что частично была переснята и седьмая серия.

— Мы пересняли кусочки в седьмой серии, и седьмая серия чуть-чуть отличается в каких-то местах, она домонтирована, доделана по звуку, изображению, графике, — сказал он.

Таким образом, премьера финальной серии «Слова пацана» переносится на более поздний срок. Изначально ее показ был намечен на 21 декабря. Как уточняется, дата выхода будет объявлена дополнительно.

Крыжовников также отреагировал и на информацию об утечке двух последних серий проекта в интернет. Напомним, пару дней назад в СМИ появилась информация о том, что в Сеть попали седьмой и восьмой эпизоды. Они были выложены в «рабочем состоянии» с черновым монтажом. По словам Крыжовникова, серии утекли «в таком состоянии, что просто жаль зрителей, которые это смотрят».

— Поэтому мы вас призываем лучше не смотреть, потому что это черновик, это как есть неготовое блюдо. А если посмотрели — ну сравните, придите и посмотрите то, что мы на самом деле для вас приготовили и собирались вам показать, — обратился к зрителям режиссер.

Он также добавил, что пересъемка финала не связана с каким-либо давлением извне: «Если бы на нас было давление и кому-то что-то не нравилось в том, что мы сделали, то скорее бы вырезали, а не переснимали».

Напомним, всего в сериале восемь серий. Первый эпизод вышел 9 ноября. Действие сериала «Слово пацана» происходит в 1990-х годах. Его герои — представители постсоветской молодежи, которые постепенно втягиваются в мир криминальных разборок. В проекте принял участие известный российский актер Иван Янковский.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым обсуждаемым российским сериалом на платформе «ВКонтакте».

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

скриншот realnoevremya.ru кадра из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу за то, что проект обнажил проблему насилия в молодежной среде. Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

«Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — огромная глупость.

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Илина Хакимова