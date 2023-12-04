В Госдуме попросили проверить сериал «Слово пацана»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

В Госдуме попросили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков, сообщает «РИА Новости».



— Прошу… провести проверку двух сериалов — «Слово пацана» и «Пищеблок» — на предмет пропаганды и распространения в них запрещенной информации, способной причинить вред подрастающему поколению, включая вред жизни и здоровью детей, а также всему российскому обществу, — говорится в обращении председателя комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной руководителю Роскомнадзора Андрею Липову.

Автор обращения отмечает, что с сериалом связывают преступления, получившие широкий резонанс в СМИ. В частности, это касается случая в Иркутске: толпа подростков напала на 15-летнего школьника и нанесла ему несколько ножевых ранений в области сонной артерии, после чего подросток скончался.

— Убийство, предположительно, связывают с сериалом «Слово пацана», который был пересмотрен не один раз преступниками — подростками, жестоко убившими ребенка…. Возникшие опасения еще во время съемок сериала о том, что подростки начнут романтизировать преступность, насмотревшись на экранных бандитов, воплотились в жестокую реальность, которая унесла жизнь мальчика, — сказано в тексте обращения.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана», который посвящен казанским ОПГ.

— Вы знаете, я в некотором смысле «благодарна» сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде. И заставил общество эту тему обсуждать. Это началось ведь не сегодня, все это АУЕ* тянется примерно с 2014 года. В некоторых регионах это более заметно, в некоторых — чуть меньше. Но тем не менее много детей пишут о том, что испытывают страх и ужас просто в одиночку прогуляться по городу, — написала Екатерина Мизулина.

АУЕ* — запрещенное в России международное экстремистское движение.

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Маргарита Головатенко