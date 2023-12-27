Книга «Слово пацана» вошла в топ популярных нон-фикшн произведений 2023 года на «Литрес»
Книга журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», которая стала основой сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», вошла в число самых популярных в нон-фикшн сегменте на «Литрес» в 2023 году.
Сериал, снятый по книге, обрел большую популярность, и книга о молодежных группировках поднялась с 393-й позиции на десятую. 85% от проданных за год экземпляров книги «Слово пацана» пришлось на декабрь.
Впервые книгу опубликовали в 2020 году в издательстве Individuum. Она повествует о «казанском феномене» — молодежных казанских криминальных группировках в 70—80-е годы. В октябре 2022 года книга вышла на «Литрес».
Драму режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru».
Сериал начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.
В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.
Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.
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