Книга «Слово пацана» вошла в топ популярных нон-фикшн произведений 2023 года на «Литрес»

Фото: realnoevremya.ru/Екатерина Петрова

Книга журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х», которая стала основой сериала режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», вошла в число самых популярных в нон-фикшн сегменте на «Литрес» в 2023 году.



Сериал, снятый по книге, обрел большую популярность, и книга о молодежных группировках поднялась с 393-й позиции на десятую. 85% от проданных за год экземпляров книги «Слово пацана» пришлось на декабрь.

Впервые книгу опубликовали в 2020 году в издательстве Individuum. Она повествует о «казанском феномене» — молодежных казанских криминальных группировках в 70—80-е годы. В октябре 2022 года книга вышла на «Литрес».

Драму режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru».

скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/youtube.com

Сериал начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.

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Маргарита Головатенко