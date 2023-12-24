Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане полторы тысячи больных, в Индии вернули маски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 18 по 24 декабря 2023 года. Так, в республике уже больше 1,5 тысячи заболевших, в Санкт-Петербурге рекомендовали носить маски, чешские больницы вводят карантин из-за распространения ковида.

В Татарстане ждут роста заболеваемости после новогодних каникул

В Татарстане за неделю с 11 по 17 декабря выявили 1 517 случаев заражения коронавирусом. Это на 10,6% больше, чем за прошлые 7 дней.

Более тысячи случаев заражения коронавирусом за семь дней в Татарстане выявляют две недели подряд. С 4 по 10 декабря заразился 1 371 человек — на 48% больше, чем за 27 ноября — 3 декабря.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

С 11 по 17 декабря в Татарстане было госпитализировано 220 человек. Этот показатель на 7,6% меньше, чем за предыдущую неделю.

Вылечились от коронавируса за неделю 1 622 человека. Всего с начала пандемии зафиксировано 210 447 случаев выздоровления.

Случаев смерти с 11 по 17 декабря не зафиксировано. Всего в республике умерли от коронавируса 2 010 граждан.

Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил о том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабильна. Он также рассказал, что в Татарстане свободно около 10% коек для пациентов с COVID-19.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Республиканский Роспотребнадзор заявил о том, что ждет роста заболеваемости гриппом после новогодних каникул. Он связан с тем, что число контактов в период новогодних праздников увеличивается

С начала учебного года в Татарстане через утренние фильтры не прошли более 5 тысяч школьников. На сегодняшний день в школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса. Из них 91 класс — в Казани.

В Санкт-Петербурге рекомендовали носить маски

С 11 по 17 декабря коронавирусом заболели 96 903 россиянина. За предыдущую неделю этот показатель составлял 107 174 заболевших.

За 49-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 8 701 человек с коронавирусом. Вылечились за этот период 104 752 россиянина. Всего зарегистрировано 22 970 034 случая выздоровления от COVID-19.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Умерли за этот период 164 человека. Всего от коронавируса скончались 401 028 россиян.

При проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий в Санкт-Петербурге сотрудникам организаций и учреждений рекомендовали носить маски. Масочный режим также ввели в стационарных и амбулаторных медицинских организациях города.

Госпитализация пациентов с ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в Петербурге почти на 25% за неделю. Под медицинским наблюдением находятся более 44 тыс. пациентов с подозрениями на COVID-19, ОРВИ. В городе развернуто почти 2,8 тыс. коек для заболевших коронавирусной инфекцией, из них свободно примерно 15%.

realnoevremya.ru (архив)

Специалисты не отмечают существенного роста госпитализаций пациентов с ОРВИ и ковидом в Москве, число вызовов врачей на дом также соответствует эпидсезону. В большинстве случаев болезнь протекает в легкой и средней степени тяжести, а лечение проходит амбулаторно.

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в Чувашии за неделю возросла на 24,1%, эпидемиологический порог превышен на 50,3%. Показатель заболеваемости превышает среднемноголетний уровень на 25,4%.

ВОЗ обратила внимание на быстрое распространение варианта коронавируса JN.1

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что коронавирус адаптировался к человеку, но продолжает мутировать. По ее словам, в половине стран наблюдаются тенденции роста числа заболевших, в частности это Финляндия, Словакия и Италия.

ВОЗ обратила внимание на быстрое распространение варианта коронавируса JN.1. Она классифицировала его как «вариант, вызывающий интерес», предупредив, что в условиях наступления зимы в Северном полушарии он может вызвать рост заболеваемости.

realnoevremya.ru/Максим Платнов

Актуальный тест канцлера ФРГ Олафа Шольца на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. О том, что немецкий лидер заразился коронавирусом, стало известно в понедельник, 18 декабря.

Обязательное ношение медицинских масок для людей старше 60 лет ввели в штате Карнатака из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в штате Керала. Минздрав Индии выпустил распоряжение для медицинских учреждений в штатах и союзных территориях по всей стране усилить контроль за ситуацией с COVID-19.

realnoevremya.ru (архив)

Больницы Чехии из-за распространения в стране ковида вводят карантин. Он введен в крупнейших пражских больницах. Медики также рекомендовали гражданам носить медицинские маски при посещении поликлиник и коммерческих врачебных кабинетов.

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Александр Зарипов