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Через утренние фильтры в школах Татарстана не прошли более 5 тысяч человек

11:26, 22.12.2023
Через утренние фильтры в школах Татарстана не прошли более 5 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала учебного года в Татарстане через утренние фильтры не прошли более 5 тысяч школьников. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.

— С 1 сентября 2023 года на фильтрах в образовательных организациях по причине катаральных явлений и по причине температуры были отстранены от занятий 5 024 ребенка, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в школах Татарстана на разобщении находятся 93 класса. Из них 91 класс — в Казани.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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