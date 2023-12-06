«Там сосредоточено ресурсов на $16 биллионов»: в КФУ создадут каталог кратеров Луны для российских миссий

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Казанские аспиранты КФУ планируют облегчить российские миссии на Луне с помощью каталога кратера. Его планирует создать группа молодых людей во главе с физиком вуза Алексеем Андреевым. Проект уже стал победителем конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» Российского научного фонда. О важности проекта «Реальному времени» рассказал профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ Юрий Нефедьев.

Исследования презентуют в Москве

После крушения межпланетной станции «Луна-25» специалисты готовы рассмотреть новые подходы для будущих космических миссий. Одним из таких и может стать комплексный фундаментальный селенографический каталог ударных кратеров. Именно с такой идеей представители КФУ выйдут в московский Институт космических исследований. Уже завтра с докладом в столичном вузе выступит Юрий Нефедьев.

— В докладе я буду говорить о перспективных направлениях дальнейших исследований. Несмотря на то, что оборудование (подготовили — прим. ред.) для «Луны-26» и 27. Все равно пока еще дальнейшая лунная программа формируется. Там считают, что что-то новое надо предлагать. С этой позиции мы предложим такие исследования, — сообщил собеседник.

Исследования могут заинтересовать не только «Роскосмос», но и дружественные государства. По мнению ученого, такое направление будет весьма востребованным.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Как будет выглядеть каталог? Это будет перечень кратеров образованных медленными астероидами, имеющими определенную форму. По этим параметрам кратеры будут классифицированы: их координатное положение и те параметры, которыми эти кратеры обладают с точки зрения их принадлежности к потенциальным содержателям полезных ресурсов, — объяснил он.

Будущее изобретение казанских аспирантов Нефедьев назвал «уникальным», аналога которому пока нет нигде. По его словам, до этого момента уже составлялись координатные каталоги кратеров на Луне, но его авторы не рассматривали, что они из себя представляют.

— По определенным признакам можно рассматривать, как этот кратер был образован, и сделать прогноз, что же в нем может находиться. Зная в среднем из чего состоят астероиды, можно прикинуть, что там можно получить. Это как раз важно для будущих миссий. Если «Луна-26» сделает топографию Луны, у нее не будет мягкой посадки, то «Луна-27» именно должна «прилуниться» в том месте, где можно посмотреть существуют ли там полезные ресурсы или нет. Такой каталог позволит хотя бы понимать, как это дело на Луне распределяется, — добавил спикер.

Из чего делать «Айфоны»?

Как объяснил Юрий Нефедьев сейчас в мире сменилась парадигма. Страны больше не стремятся опередить друг друга в борьбе за космические пространства — нынешние миссии должны иметь экономическую обоснованность. Например, Россия посылает аппараты в космос именно для изучения полезных ресурсов, которые сосредоточены на Луне.

— По оценкам одной американской фирмы, там сосредоточено ресурсов на $16 биллионов. А учитывая, что в ближайшие 10—15 лет на земле редкоземельные металлы многие исчезнут, даже «Айфон» будет сделать не из чего, то разумеется, взгляды направлены именно на добычу полезных ресурсов в космических пространствах на астероидах и на Луне, — сообщил профессор.

realnoevremya.ru/Карина Аброськина (архив)

В космическом пространстве можно будет добыть редкоземельные элементы, которые смогут обеспечить Землю ресурсами примерно на тысячу лет. Речь идет о воде, водороде, металлах платиновой группы, железа, никеля, кобальта и др.

— Поэтому ведутся исследования содержания различных химических элементов. Как раз у Андреева была диссертация, посвященная корреляции химических элементов и эволюционных близких областей на поверхности Луны. Они взялись откуда? Падали астероиды на Луну и метеориты крупные различного содержания. При медленном падении, в районе 12 км в секунду, все содержание астероида или метеороида осталось близко к поверхности нашего спутника. Поэтому их там можно добывать, — подытожил он.

На проект выделят 3 миллиона

Проект рассчитан на 2024—2025 годы. Представители КФУ за 2 года получат грант в размере 3 млн рублей — ежегодно по 1,5 миллиона. Каталог нужно представить к концу 25-го.

— Нами будет создан программный комплекс по регрессионному моделированию спутниковых наблюдений. Дело в том, что современные космические миссии получают топографические данные в разных системах отсчета. С целью дальнейшей обработки этих данных их необходимо привести к единой системе отсчета. Эту задачу мы планируем решить, — сообщил пресс-службе вуза руководитель научной группы Алексей Андреев.

Помимо Алексея Андреева разрабатывать каталог будет аспирант Юрий Колосов и Константин Чуркин. В рамках проекта на основе данных космических миссий они разработают модель макрофигуры Луны и проанализируют более 270 тысяч лунных объектов с использованием методов трансферного глубокого машинного обучения и построения нейронных сетей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Наша группа планирует спрогнозировать, есть ли в том или ином кратере полезные ресурсы и в каком количестве они там находятся, — сказал Андреев.

Неудача с «Луной-25»

Напомним, ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области 11 августа. Спустя пять дней, она вышла на орбиту искусственного спутника Земли, а 17 августа сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.

Спустя 2 дня в «Роскосмосе» сообщили о нештатной ситуации со станцией «Луна-25» при ее переходе на предпосадочную орбиту. Юрий Борисов объяснял, что она потерпела крушение из-за того, что двигатели проработали больше необходимого времени. Всего специалисты рассматривают 16 причин происшествий.

В августе в «Роскосмосе» допустили возможное повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны. Реализовать ее могут в 2025—2026 годах.



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Айрат Назипов