В «Роскосмосе» сообщили о наличии 16 версий причин крушения станции «Луна-25»

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» могла разбиться по нескольким причинам: всего их рассматривается 16, из них 11 были проверены, сообщил глава «Роскосмоса» Борисов.



По его словам, станция могла разбиться из-за того, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

Работу по выяснению причин аварии «Луны-25» планируют завершить в конце сентября.

Как говорили ранее в пресс-службе «Роскосмоса», аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

В августе Борисов озвучивал версию, согласно которой станция «Луна-25» потерпела крушение из-за того, что двигатели проработали больше необходимого времени:

— В 14 часов 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата, — говорил он.

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Маргарита Головатенко