Со станцией «Луна-25» произошла нештатная ситуация

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос ТВ»/YouTube.com

В «Роскосмосе» сообщили о нештатной ситуации, которая произошла со станцией «Луна-25». Это случилось при переходе на предпосадочную орбиту.

— Сегодня в соответствии с программой полета «Луны-25» в 14.10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами, — уточнили в госкорпорации.

На данный момент специалисты группы управления анализируют ситуацию.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос ТВ»/YouTube.com

Основная задача «Луны-25» — отработка технологии мягкой посадки. Аппарат будет изучать внутреннее строение спутника Земли, а также вести разведку природных ресурсов (в том числе и воды). Помимо этого, он будет исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей и электромагнитных излучений.

На днях автоматическая станция сделала первый снимок лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. На фотографии был запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы.

Позднее «Луна-25» передала первые результаты научных исследований на окололунной орбите. Во время полета проведено несколько включений научной аппаратуры. Один из приборов зарегистрировал событие удара микрометеорита. Не исключено, что он принадлежит метеорному потоку Персеиды.



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Айрат Назипов