Роспотребнадзор: школы будут уходить на карантин, если заболели более 20% детей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роспотребнадзоре назвали условие, при которых классы или школы могут уйти на карантин. Так, они должны сделать это, если гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией суммарно заболели 20 процентов детей и более.



— В период подъема заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) учебный процесс приостанавливается в случае отсутствия 20 процентов детей и более — по причине суммарной заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ранее несколько российских регионов уже сообщили, что некоторые учебные заведения или классы переводятся на дистанционное обучение из-за роста процента болеющих, напоминают «РИА Новости».



Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов заявил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 20% и более превышены в 35 городах страны. В России за предыдущую неделю зарегистрировали более 1,2 млн случаев ОРВИ.



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Илина Хакимова