Верховный суд России признал смерть от суррогатного алкоголя страховым случаем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд признал смерть от суррогатного алкоголя страховым случаем. Прецедентом стал случая жителя Оренбурга — летом 2021 года он взял ипотеку и приобрел страховку от несчастных случаев и болезней (страховая компания обязалась погасить долг, если наступит такой случай).



В том же году в Оренбургской области произошел случай массового отравления метанолом, содержащимся в покупном алкоголе — заемщик оказался в числе жертв, употребивших его. Следствие установило, что мужчина приобрел «спиртосодержащий продукт, разлитый в пластиковую тару, не имеющую маркировки и этикеток», принес ее в кафе и выпил. В результате сильно отравился и скончался. На продавца завели уголовное дело по статье о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Вдова обратилась в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, но ей отказали. Тогда она обратилась в суд, который согласился со страховой компанией. Апелляционный и кассационный суды не нашли оснований для отмены этого решения — все мотивировали решение тем, что заемщик добровольно употребил токсическое вещество.

Однако Верховный суд России встал на сторону женщины, указав на недобросовестность страховщика, включившего в приложение к полису неопределенную норму. Суд отметил, что мужчина купил разрешенный к продаже продукт, а не добровольно употребил токсические вещества, что является несчастным случаем. Высшая судебная инстанция отправила дело на пересмотр.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне этого года в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) произошло массовое отравление напитком «Мистер сидр». В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». В июле сообщалось, что число погибших от отравления напитком выросло до 46 человек, пострадал еще 61 человек.

После инцидента от властей стали поступать различные предложения, касаемые регулирования алкогольного рынка. Например, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид, например «Мистер Сидр», предложили запретить.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

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Маргарита Головатенко