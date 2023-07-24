В России вводят штрафы до 300 тысяч рублей за нарушения при производстве пива и сидра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.



Закон дополняет Кодекс об административных нарушениях положениями, согласно которым нарушение требований к производству или обороту таких напитков повлечет штраф для юридических лиц в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей с конфискацией продукции, сырья и полуфабрикатов, использованных для производства.

В случае грубых нарушений требований к производству указанных напитков штраф для юридических лиц составит от 150 тыс. до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией или административное приостановление деятельности до 30 суток.

За производство или оборот пива и пивных напитков без включения или без внесения изменений в реестр их производителей для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией продукции, техники и сырья либо приостановлением работы на срок до 60 суток.

В России в июне произошло массовое отравление суррогатным напитком «Мистер Сидр». Количество людей, пострадавших от отравления суррогатным алкоголем, достигло 106. Среди них пять детей. Погибли от отравления суррогатным алкоголем 36 человек. Среди них один ребенок.

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкирия, а также в Пермском крае.

После инцидента от властей стали поступать различные предложения, касаемые регулирования алкогольного рынка. Например, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил создать государственную сеть розничной торговли алкогольной продукцией. Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя массовое отравление напитком «Мистер Сидр», отметил, что случившееся не связано с введенным мораторием на проведение проверок бизнеса.

Регистрацию алкогольной продукции, название которой «подменяет» ее вид, например «Мистер Сидр», предложили запретить.

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Маргарита Головатенко