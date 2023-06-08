В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного сидра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— По состоянию на 18:00 8 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования изъято 71,4 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр», произведенного на территории Самарской области, — отмечается в сообщении.

Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае, уточнили в пресс-службе.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Елизавета Пуншева