Кремль подтвердил, что Владимир Путин встречался с Евгением Пригожиным 29 июня

Президент России Владимир Путин действительно встречался с бойцами ЧВК «Вагнер» и главой военной компании Евгением Пригожиным в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Встреча состоялась 29 июня и длилась три часа. Президент дал оценку действиям ЧВК и выслушал их объяснения. Данных о том, присутствовали ли на встрече представители Минобороны, нет, подробностей встречи не приводится.

Командиры «Вагнера» на встрече с Владимиром Путиным заверили, что являются его убежденными сторонниками и готовы и дальше продолжать сражаться за Родину, сообщает «РИА Новости».

Напомним, вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил с обращением, сообщив, что по его подразделениям нанесли удары. Минобороны России опровергло все его заявления о причастности ведомства к инциденту.

В ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами». Против Евгения Пригожина возбудили уголовное дело.

В субботу, 24 июня, Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».

После достижения договоренности в Кремле 24 июня объявили, что возбужденное в отношении Евгения Пригожина уголовное дело прекратят. ФСБ сделала это 27 июня, указав, что участники военного мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал попытку вооруженного мятежа. Он объяснил, что эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав Вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу.

Президент России Владимир Путин заявил, что россияне единым фронтом выступили против попытки вооруженного мятежа:

— Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, — считает президент.

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Маргарита Головатенко