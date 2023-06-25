Российские банки начали снижать курсы валют

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российские банки начали снижать курсы валют, которые резко выросли на фоне ситуации с ЧВК «Вагнер», сообщает РБК.

В «Сбере» по состоянию на 12:00 по мск курсы находятся на уровне 89,79 рублей за доллар и 95,75 рублей за евро по сравнению с 90,09 рублей за доллар и 96,06 рублей за евро накануне. В приложении банка «Тинькофф» курсы установлены на уровне 89,4 рублей за доллар и 97,4 рублей за евро по сравнению с 91,1 рублей за доллар и 99,25 рублей за евро накануне.

Уточняется, что вместе с ними свои курсы понизили:

Альфа-Банк — с 96,77 рублей за доллар и 106,21 рублей за евро до 90 рублей за доллар и 99 за евро;

ВТБ — с 94,5 рублей за доллар и 102,5 за евро до 91,81 рублей за доллар и 100,41 за евро.

«Газпромбанк» — с 97,3 рублей за доллар и 104,3 за евро до 91,85 рублей за доллар и 98 за евро;

«Райффайзенбанк» — с 97,55 рублей за доллар и 106,4 за евро до 92,46 рублей за доллар и 98,96 за евро.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, банки резко повысили курсы валют после заявлений основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле, после достижения договоренности с ним, заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. В течение дня (25 июня) их подразделения покинули территорию Воронежской области.



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Максим Кокунин