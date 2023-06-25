Колонна ЧВК «Вагнер» покинула Ростов-на-Дону

Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, уточнив, что колонна «направилась в свои полевые лагеря».

Глава региона поблагодарил всех, кто в «экстраординарных условиях» обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в Ростове-на-Дону и во всей области.

Напомним, утром 24 июня в ЦОС ФСБ 24 июня заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле после достижения договоренности с ним заявили, что дело прекратят.



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Татьяна Демина