Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области в штатном порядке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Воронежской области Александр Гусев в своем telegram-канале сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» в штатном порядке покидают территорию региона.

По его словам, действующие на территории области ограничения и меры безопасности населения будут отменены после полного разрешения ситуации.

— Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения, — написал он.

Он также отметил, что об отмене ограничений сообщит дополнительно. Для устранения повреждений, произошедших из-за передвижения военной техники, и компенсации ущерба власти примут меры.

Напомним, утром 24 июня в ЦОС ФСБ заявили, что заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ». Их назвали «ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами».

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении призвал бойцов ЧВК «Вагнер» прекратить участие в вооруженном мятеже. Он заявил, что российские войска «защитят народ и государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным о «недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России». После этого основатель «Вагнера» объявил, что ЧВК «разворачивает колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря».



На Евгения Пригожина в ФСБ заведено уголовное дело. В Кремле, после достижения договоренности с ним, заявили, что дело прекратят.



После полуночи бойцы ЧВК «Вагнер» вышли из Ростова-на-Дону. Их военная техника повредила более 10 тысяч кв. метров дорожного полотна в городе, дороги отремонтируют за 2 дня.



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Максим Кокунин