Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки Токаеву из-за лесных пожаров в Казахстане

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в стране. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана — масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни, — говорится в письме.

Отметим, что пожар в Батпаевском лесничестве на востоке Казахстана начался еще в четверг после ударов молний. Пожарные не смогли оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники. В огне погибли 14 работников лесничества.

Напомним, на этой неделе в Татарстане седьмой раз с начала весны продлевают штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Она сохранится в республике с 6 по 12 июня.

Первое штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане весной 2023 года объявили с 13 по 20 апреля. Затем его продлили на 21—26 апреля, позже и на 27 апреля — 2 мая, указав, что в отдельных южных и восточных районах 29 апреля прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.



Третий раз штормовое предупреждение о пожароопасности лесов в Татарстане продлили на 3—10 мая, четвертый — на 11—19 мая. Пятый раз о сохранении пожарной опасности объявили на период с 20 по 29 мая, шестой — на 30 мая — 5 июня.



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Максим Кокунин