В России насчитали уже 90 пострадавших от суррогатного сидра из Самарской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» производства Самарской области увеличилось до 90, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.



В числе пострадавших — четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Предоставление помощи пострадавшим находится на контроле министерства, помощь им оказывают в полном объеме.

На стационарном лечении в больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии. Число погибших от отравления в Ульяновской области возросло до 20 человек, количество пострадавших достигло 51.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело возбудили и в Удмуртии.

Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. На 6 июня Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тыс. литров алкогольного напитка.



В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Суд в Ульяновске на 2 месяца арестовал предпринимателя из Самары, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, которым отравились жители нескольких регионов Поволжья.

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Маргарита Головатенко