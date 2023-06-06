В России насчитали уже 90 пострадавших от суррогатного сидра из Самарской области
Число отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» производства Самарской области увеличилось до 90, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России.
В числе пострадавших — четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Предоставление помощи пострадавшим находится на контроле министерства, помощь им оказывают в полном объеме.
На стационарном лечении в больницах Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, Удмуртии и Чувашии находятся четыре пациента в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов тяжелой степени тяжести, 26 средней степени тяжести.
Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии. Число погибших от отравления в Ульяновской области возросло до 20 человек, количество пострадавших достигло 51.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело возбудили и в Удмуртии.
Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. На 6 июня Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тыс. литров алкогольного напитка.
В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.
Суд в Ульяновске на 2 месяца арестовал предпринимателя из Самары, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, которым отравились жители нескольких регионов Поволжья.
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