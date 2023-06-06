Число погибших от отравления суррогатом в Ульяновской области выросло до 20

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 20 человек, количество пострадавших достигло 51, сообщили в министерстве здравоохранения региона.



Под наблюдением медиков остается 31 человек в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. У ряда пострадавших отмечается положительная динамика.

Большая часть пациентов госпитализирована в клиническую больницу №172 ФМБА России в Димитровграде. Один пациент получает лечение в областной детской клинической больнице, остальные находятся в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова.

Чтобы оказать помощь остальным, подключили все федеральные центры: с ними проводились телемедицинские консультации. Не исключается очный приезд ведущих специалистов страны.



Как сообщал губернатор региона Алексея Русских, два пациента находятся в реанимации отделения токсикологии. Остальных пациентов перевели в палаты долечивания. Удалось стабилизировать состояние беременной женщины, положительные изменения отмечаются в состоянии 16-летней девушки.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Накануне было известно о 35 пострадавших и 16 погибших в Ульяновской области. Отравления зафиксировали и в других регионах Поволжья: Самарской области, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии.



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело возбудили и в Удмуртии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузки и поставки продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России.

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Суд в Ульяновске до 4 августа 2023 года включительно арестовал предпринимателя из Самары, обвиняемого в производстве алкогольного напитка.

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Маргарита Головатенко