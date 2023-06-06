Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров суррогатного сидра

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тыс. литров алкогольного напитка «Мистер сидр», произведенного в Самарской области, сообщили в ведомстве.



Больше всего сидра изъяли в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Продукцию изъяли во Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, Мордовии, Марий Эл и Пермском крае.

Изымать продукцию продолжают по всей стране, ситуация остается на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии. Число погибших от отравления в Ульяновской области возросло до 20 человек, количество пострадавших достигло 51.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело возбудили и в Удмуртии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России.

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Суд в Ульяновске на 2 месяца арестовал предпринимателя из Самары, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, которым отравились жители нескольких регионов Поволжья.

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Маргарита Головатенко