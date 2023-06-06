Обвиняемого в производстве суррогатного сидра арестовали на 2 месяца
Суд в Ульяновске на 2 месяца арестовал предпринимателя из Самары, обвиняемого в производстве суррогатного сидра, которым отравились жители нескольких регионов Поволжья, сообщает ТАСС.
Обвиняемого арестовали до 4 августа 2023 года включительно.
Во время заседания предприниматель и защита просили назначить домашний арест с доступом к средствам связи. Это мотивировали тем, что Анар Гусейнов изъявлял желание сотрудничать со следствием и заявлял, что не намерен скрываться от правоохранителей. При этом он не признал свою вину.
Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, Удмуртии, Нижнем Новгороде и Чувашии.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства. Уголовное дело возбудили и в Удмуртии.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузку и поставку продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России.
В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.
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