Число пострадавших от сидра в Ульяновской области возросло до 35 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области возросло до 35 человек. Об этом сообщает «РИА Новости».



Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток. Число пострадавших в Ульяновской области выросло до 35, погибших — до 16. В Самарской области после отравления суррогатным сидром госпитализировали семь человек.

В Удмуртии после отравления двух жителей суррогатным алкоголем возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ — «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства.



Фото: realnoevremya.ru

В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузки и поставки продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. Полиция в Нижнем Новгороде обнаружила оптовый склад, в котором находилась партия суррогатного алкоголя.

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Елизавета Пуншева