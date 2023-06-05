Число госпитализированных после отравления сидром в Самарской области увеличилось до семи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Самарской области после отравления суррогатным сидром госпитализировали семь человек, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.



По его словам, информация об отравлениях поступила утром, распоряжения для предупреждения распространения продукции «Мистер Сидр» были даны незамедлительно. Жителей проинформировали об опасности приобретения и употребления алкогольных напитков марки, а владельцев торговых точек — о необходимости приостановки их продажи до окончания всех разбирательств.

— Случай вопиющий, требует самого жесткого разбирательства. Сейчас идет всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. Все необходимые поручения даны. Уверен, виновные понесут суровое наказание, — приводит заявление Азарова «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Сразу в нескольких регионах Поволжья зафиксировали случаи отравления слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр» из Самарской области. Случаи смертельного отравления зафиксированы в Ульяновской и Самарской областях, еще два человека попали в больницу в Удмуртии — они тоже выпили этот напиток. Число пострадавших в Ульяновской области выросло до 35, погибших — до 16.

В Удмуртии после отравления двоих жителей суррогатным алкоголем возбудили уголовное дело по 2 ст. 238 УК РФ — «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства



В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя ООО «Анди». Как рассказала «Реальному времени» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Татарстану Назиля Хузахметова, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления. Она подчеркнула, что все сетевые предприятия уже проинформированы о случившемся.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота. Отгрузки и поставки продукции производителя ООО «Анди» заблокировали в России. Полиция в Нижнем Новгороде обнаружила оптовый склад, в котором находилась партия суррогатного алкоголя.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко