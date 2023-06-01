В Казани продлили действие мер поддержки детей граждан, участвующих в СВО

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Исполком Казани продлил действие мер социальной поддержки детей граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине до 31 декабря текущего года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии города.

— Внести <…> изменения, заменив в пункте 1 слова «на период с 10.10.2022 по 31.05.2023» словами «на период с 10.10.2022 по 31.12.2023», — говорится в документе.

Контроль за реализацией постановления будет осуществлять лично руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В прошлом месяце власти Казани продлили такую меру поддержки семей мобилизованных, как бесплатный проезд детей из них в общественном транспорте.



Как рассказывал в апреле начальник финансового управления столицы Татарстана Ирек Мухаметшин, в 2023 году Казань планирует выделить на поддержку семей мобилизованных жителей города около 100 миллионов рублей. Сумму, которые выделили в прошлом году, он не уточнил.



Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Семьям призванных в ходе нее мужчин местные, региональные и федеральные власти начали оказывать поддержку.



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Максим Кокунин