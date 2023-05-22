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Власти Казани продлили действие льготных проездных для детей мобилизованных

08:31, 22.05.2023
Власти Казани продлили действие льготных проездных для детей мобилизованных
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани продлили такую меру поддержки семей мобилизованных, как бесплатный проезд детей из них в общественном транспорте. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал мэр города Ильсур Метшин:

— Помимо того, что дети из семей мобилизованных будут обеспечены бесплатными путевками в пришкольные лагеря, принято решение продлить бесплатные проездные билеты для них. До этого льгота действовала только до конца учебного года, — сказал градоначальник, уточнив, что дети смогут не платить за проезд в общественном транспорте летом.

Как рассказывал в апреле начальник финансового управления столицы Татарстана Ирек Мухаметшин, в 2023 году Казань планирует выделить на поддержку семей мобилизованных жителей города около 100 миллионов рублей. Сумму, которые выделили в прошлом году, он не уточнил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го. Семьям призванных в ходе нее мужчин местные, региональные и федеральные власти начали оказывать поддержку.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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