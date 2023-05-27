Тренерский штаб волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» пополнил тренер женской сборной России

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Тренер женской сборной России по физической подготовке Дамир Колец стал сотрудником волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хорватский специалист работал с испанской «Мурсией», турецким «Фенербахче», азербайджанской «Рабитой» и московским «Динамо». Сейчас сотрудничает с российской сборной. В 2015 году он помог национальной команде стать чемпионом Европы.

Фото: vldinamo.ru

Вчера казанский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды Зорана Терзича. Сербский специалист был назначен главным тренером сборной России в прошлом году.

За последние две недели «Динамо- Ак Барс» покинули 9 волейболисток. Из клуба ушли Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына, Евгения Баяндина, Добриана Рабаджиева, Елизавета Павлова, Ирина Королева и Варвара Сергеева.

Также на прошлой неделе клуб лишился главного тренера. Из команды ушел Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял «Динамо-Ак Барс» на протяжении 14 сезонов.

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Айрат Назипов