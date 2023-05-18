Казанский ВК «Динамо-Ак Барс» покинула еще одна волейболистка

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» покинула Таисия Коновалова. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

26-летняя уроженка Тамбова провела три сезона в татарстанском клубе. За это время спортсменка выиграла вместе с командой два Кубка и Суперкубка России, а также бронзовые медали чемпионата.

До прихода в «Динамо-Ак Барс» Коновалова выступала за нижегородскую «Спарту», «Динамо-Метар» и «Сахалин».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

«Динамо-Ак Барс» покинула Гайла Гонсалес. Она стала игроком казанском клуба в прошлом году. До этого иностранная спортсменка играла в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и в Турции. Также из клуба ушел главный тренер Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял команду на протяжении 14 сезонов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов