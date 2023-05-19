Капитан казанского ВК «Динамо-Ак Барс» покинула команду

Фото: пресс-служба «Динамо-Ак Барс»

Волейболистка казанского «Динамо-Ак Барс» Ярослава Симоненко покинула команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Ярослава Симоненко присоединилась к «Динамо-Ак Барс» в прошлом году. До этого волейболистка выступала за московское «Динамо», «Протон», «Уралочку-НТМК», «Северянку», «Воронеж», «Метар» и «Олимп».

Согласно данным из открытых источников, спортсменка перейдет в турецкий клуб «Сарыер» из Стамбула.

Фото: пресс-служба «Динамо-Ак Барс»

За последнюю неделю «Динамо-Ак Барс» покинули несколько игроков. Первой стала Гайла Гонсалес, подписавшая контракт с казанским клубом в 2022 году. До этого иностранная спортсменка играла в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и в Турции.

Также из казанского женского волейбольного клуба ушла Таисия Коновалова. В «Динамо-Ак Барс» уроженка Тамбова провела три сезона.

Команда осталась и без главного тренера — покинул Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял «Динамо-Ак Барс» на протяжении 14 сезонов.

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Айрат Назипов