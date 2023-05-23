Еще одна волейболистка покинула «Динамо-Ак Барс»

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» покинула восьмая волейболистка за неделю. Как сообщает пресс-служба команды, из коллектива ушла Ирина Королева.

— Она провела в нашей команде фантастические 7 сезонов. Вместе мы стали чемпионами России, выиграли 9 трофеев, включая Кубок ЕКВ. Мы благодарны за отличную игру, бесконечный заряд энергии и позитива, — рассказали в пресс-службе.

Ирина Королева стала игроком казанской команды в 2016 году. До этого 31-летняя спортсменка играла в ВК «Самородок» и «Уралочка-НТМК».

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

За последние семь дней покинули еще семь волейболисток. Так, из клуба ушли Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына, Евгения Баяндина, Добриана Рабаджиева и Елизавета Павлова.

Также на прошлой неделе клуб лишился главного тренера. Из команды ушел Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял «Динамо-Ак Барс» на протяжении 14 сезонов.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов