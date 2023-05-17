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Доминиканская волейболистка Гайла Гонсалес покинула «Динамо-Ак Барс»

10:24, 17.05.2023
Доминиканская волейболистка Гайла Гонсалес покинула «Динамо-Ак Барс»
Фото: dinamo-kazan.com

Казанский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» покинула Гайла Гонсалес. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

— Доминиканская диагональная провела невероятный сезон и показывала достойный результат в каждом матче. Спасибо за игру, Гайла, — говорится в сообщении.

Гайла Гонсалес стала игроком казанском клуба в прошлом году. До этого иностранная спортсменка играла в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и в Турции.

Фото: dinamo-kazan.com

Вчера «Реальное время» сообщало, что главный тренер «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов покинул команду. Он возглавлял ее на протяжении 14 сезонов. Под его руководством казанская команда выиграла 18 трофеев, включая Лигу чемпионов и клубный чемпионат Мира.

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Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан

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