Казанское «Динамо-Ак Барс» покинула девятая волейболистка

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Волейболистка казанского «Динамо-Ак Барс» Варвара Сергеева покидает команду. Она стала девятой спортсменкой, которая прекратила сотрудничество с татарстанским клубом за последние две недели.

— Она играла в системе нашего клуба с 2019 года и помогла завоевать Кубок России — 2021! Желаем успехов в дальнейшей карьере, — отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

За последнее время из клуба ушли: Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына, Евгения Баяндина, Добриана Рабаджиева, Елизавета Павлова и Ирина Королева.

В этом сезоне «Динамо-Ак Барс» вышло в плей-офф с 3-го места в регулярном чемпионате и получило в соперники «Динамо-Метар» с 6-го места. В решающем матче четвертьфинальной серии PARI Суперлиги волейболистки Гилязутдинова проиграли челябинскому «Метару» и завершили выступление в сезоне.

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Айрат Назипов