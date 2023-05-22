ВК «Динамо-Ак Барс» покинула шестая волейболистка за неделю

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Болгарская доигровщица Добриана Рабаджиева покинула «Динамо-Ак Барс». Об этом рассказали в пресс-службе клуба.

— Благодарим за прекрасный сезон. Желаем Доби удачи в дальнейшей карьере, — говорится в публикации.

Рабаджиева становилась чемпионкой Азербайджана, Швейцарии, Болгарии, выигрывала медали чемпионата Турции, Италии, клубный чемпионат мира и чемпионат Южной Америки среди клубов. В составе сборной Болгарии Добриана побеждала на Кубке имени Бориса Ельцина — 2014. Игроком казанского клуба она стала в конце января этого года.

Фото: пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс»

Помимо Рабаджиевой казанское «Динамо-Ак Барс» за последние семь дней покинули еще пять волейболисток. Так, из клуба ушли: Гайла Гонсалес, Ярослава Симоненко, Таисия Коновалова, Елизавета Синицына и Евгения Баяндина.



Также на прошлой неделе клуб лишился главного тренера. Из команды ушел Ришат Гилязутдинов. Он возглавлял «Динамо-Ак Барс» на протяжении 14 сезонов.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов