В России зафиксировали первые весенние паводки

Первые весенние паводки на территории страны находятся на контроле МЧС России. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В течение недели в связи с повышением среднесуточных температур, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков на территории Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов произошло подтопление территории в 13 субъектах, — рассказали в пресс-службе.

На сегодняшний день в 22 населенных пунктах остаются подтопленными 41 частный жилой дом, подвальные помещения 8 многоквартирных домов, 810 приусадебных участков, 42 низководных моста и 10 участков автомобильных дорог.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ведомстве отметили, что МЧС проводит мероприятия, направленные на минимизацию последствий весеннего половодья и безаварийного пропуска паводковых вод. В ежедневном режиме проводится мониторинг, в том числе с помощью беспилотных авиационных систем, а также систем космического мониторинга.

Начало паводков в Казани ожидается в третьей декаде марта. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреля. В зону подтопления в Казани попадают 592 двора. В них проживают 1 620 человек, в том числе 359 детей в возрасте до 14 лет и 717 пожилых граждан.

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Айрат Назипов