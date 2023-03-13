В Казани временно приостановили движение троллейбусов №2
В Казани приостановили движение троллейбусов №2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
Как рассказали в пресс-службе, такое решение было принято из-за скопления талой воды на Площади Тысячелетия.
Сегодня из-за скопления талой воды и превышения ее критического уровня на трамвайных путях в Казани временно приостановили движение трамваев маршрутов №5, 5а и 7 на участке проспект Победы — Закиева. Позднее движение трамвайных маршрутов восстановили.
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