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В Казани временно приостановили движение троллейбусов №2

13:55, 13.03.2023
В Казани временно приостановили движение троллейбусов №2
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани приостановили движение троллейбусов №2. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Как рассказали в пресс-службе, такое решение было принято из-за скопления талой воды на Площади Тысячелетия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня из-за скопления талой воды и превышения ее критического уровня на трамвайных путях в Казани временно приостановили движение трамваев маршрутов №5, 5а и 7 на участке проспект Победы — Закиева. Позднее движение трамвайных маршрутов восстановили.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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