Госсовет Татарстана поддержал инициативу Ирины Волынец по ограничению продажу энергетиков подросткам
Государственный совет Татарстана поддержал инициативу детского омбудсмена Ирины Волынец ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Об говорится в телеграм-канале уполномоченного по правам ребёнка в республике. Законопроект внесен на предварительное рассмотрение.
Также Волынец предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.
Законопроект был разработан «в целях профилактики зависимостей» у детей.
Напомним, в 2015 году в Татарстане запретили продажу алкогольных энергетиков в республике. Под слабоалкогольными тонизирующими напитками понимается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,2% до 9% объема готовой продукции, содержащая кофеин и другие тонизирующие компоненты.ОбществоВласть Татарстан
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