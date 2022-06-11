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Госсовет Татарстана поддержал инициативу Ирины Волынец по ограничению продажу энергетиков подросткам

14:37, 11.06.2022
Госсовет Татарстана поддержал инициативу Ирины Волынец по ограничению продажу энергетиков подросткам
Фото: Максим Платонов

Государственный совет Татарстана поддержал инициативу детского омбудсмена Ирины Волынец ввести ограничение розничной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Об говорится в телеграм-канале уполномоченного по правам ребёнка в республике. Законопроект внесен на предварительное рассмотрение.

Также Волынец предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

Законопроект был разработан «в целях профилактики зависимостей» у детей.

Напомним, в 2015 году в Татарстане запретили продажу алкогольных энергетиков в республике. Под слабоалкогольными тонизирующими напитками понимается алкогольная продукция с содержанием этилового спирта от 1,2% до 9% объема готовой продукции, содержащая кофеин и другие тонизирующие компоненты.

ОбществоВласть Татарстан

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