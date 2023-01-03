В Госдуме готовят законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Член Комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал, что депутаты Госдумы совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Вместе с коллегами из правительства России мы приступили к проработке запрета на продажу энергетиков несовершеннолетним. Главная цель нашего законопроекта: не допускается продажа несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков, — сказал он.

По его словам, в законодательстве также должна быть прописана ответственность для продавцов и предпринимателей, допускающих продажу энергетиков лицам младше 18 лет.

Хамзаев также отметил, что производители таких напитков «подсаживают» молодежь на энергетики, «привлекая образы успешных спортсменов» в рекламные кампании.

— Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ, как таурин, кофеин, гуарана, — это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны, говорят без исключения все медики, — заключил он.

В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним.

Также она поручила сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи, в том числе через проведение в СМИ и соцсетях информационной кампании против наркотиков и за популяризацию здорового образа жизни.

Напомним, 2 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступил в силу 12 ноября.

С инициативой введения такого ограничения выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. За нарушение этого запрета она предлагала ввести административную ответственность.

Депутаты поддержали инициативу Ирины Волынец — 23 сентября законопроект приняли в первом чтении, а 20 октября — во втором и третьем чтениях. Теперь за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллонов с газом предусмотрены штрафы: гражданам — от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а организациям — от 100 до 150 тысяч.



В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.



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Максим Кокунин