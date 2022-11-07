В Госдуме поддержали закон Татарстана о запрете продажи энергетиков и зажигалок несовершеннолетним

В Государственной думе поддержали введенные в Татарстане ограничения по продаже несовершеннолетним энергетиков и зажигалок. Депутаты считают, что принятый в республике закон о запрете таких товаров для детей и подростков должен стать примером для России.



— Я полностью поддерживаю решение, которое было принято в Татарстане. Оно направлено на то, чтобы защитить здоровье и жизнь подрастающего поколения, — цитирует «Парламентская газета» члена Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултана Хамзаева. Он предложил ввести запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков и зажигалок по всей России, уточнив, что депутаты Госдумы уже обсуждали этот вопрос.

Он рассказал, что с 2018 по 2021 год рост смертности от сниффинга в России значительно вырос. Сейчас фиксируется почти 350 случаев в год.

По словам Бийсултана Хамзаева, сегодня важно устанавливать систему контроля так, чтобы в руки подростков эта продукция не попадала. Ограничительные меры — один из важных шагов в этом направлении, считает парламентарий. А помимо них необходима разъяснительная работа и качественная профилактика.

Фото: duma.gov.ru

В пресс-службе Мосгордумы напомнили, что общероссийского запрета на оборот энергетиков и зажигалок для несовершеннолетних нет. Однако еще в 2015 году по инициативе московских депутатов в столице запретили розничную продажу слабоалкогольных энергетиков. Потом соответствующие изменения внесли в федеральное законодательство.

— Вопрос запрета продажи безалкогольных энергетиков несовершеннолетним требует проработки. Если к нам будут обращаться с такими предложениями, то, конечно же, мы возьмем этот вопрос на контроль, — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Фото: duma.mos.ru

Напомним, 2 ноября президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, запрещающий продажу энергетиков и зажигалок несовершеннолетним. Он вступит в силу по истечении 10 дней с момента его официального опубликования, то есть 12 ноября. С инициативой введения такого ограничения выступила уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец. За нарушение этого запрета она предложила ввести административную ответственность.

Депутаты поддержали данный законопроект, и 23 сентября он был принят в первом чтении. Уже 20 октября документ приняли во втором и третьем чтениях. Теперь за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и баллонов с газом предусмотрены штрафы: покупателям от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 50 тысяч, а организациям от 100 до 150 тысяч.

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Максим Кокунин