Госсовет Татарстана окончательно принял законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и зажигалок
Депутаты Государственного совета поддержали во втором и третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров». Об этом сообщается на сайте парламента республики.
Законопроект предусматривает ограничение в Татарстане розничной продажи несовершеннолетним энергетических напитков, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, — зажигалки, баллоны.
Ко второму чтению подготовили две поправки. Первая уточняет понятие безалкогольных тонизирующих напитков.
— Предлагается исключить конкретизацию определения, сохранив ссылку на соответствующий ГОСТ, — пояснила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова.
Вторая поправка уточнила понятие «товары для личных и бытовых нужд граждан, содержащие сжиженный углеводородный газ», там исключено указание на объем газовых баллонов и на туристические плиты.
23 сентября прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил на Госсовете республики этот законопроект. По его мнению, потребление энергетиков подростками ведет к наркомании и алкоголизму, а также может привести и к ожирению. Также Нафиков напомнил, что в Татарстане уже фиксируются факты потребления газа с летальным исходом, например в Набережных Челнах — из-за употребления бутана.
С инициативой ограничить реализацию детям «энергетиков» и предметов, содержащих сжиженный газ, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.
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