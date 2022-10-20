Госсовет Татарстана окончательно принял законопроект о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и зажигалок

Депутаты Государственного совета поддержали во втором и третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан в части установления ограничения продажи несовершеннолетним отдельных товаров». Об этом сообщается на сайте парламента республики.

Законопроект предусматривает ограничение в Татарстане розничной продажи несовершеннолетним энергетических напитков, а также товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, — зажигалки, баллоны.

Фото: pxhere.com

Ко второму чтению подготовили две поправки. Первая уточняет понятие безалкогольных тонизирующих напитков.

— Предлагается исключить конкретизацию определения, сохранив ссылку на соответствующий ГОСТ, — пояснила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова.

Вторая поправка уточнила понятие «товары для личных и бытовых нужд граждан, содержащие сжиженный углеводородный газ», там исключено указание на объем газовых баллонов и на туристические плиты.

23 сентября прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил на Госсовете республики этот законопроект. По его мнению, потребление энергетиков подростками ведет к наркомании и алкоголизму, а также может привести и к ожирению. Также Нафиков напомнил, что в Татарстане уже фиксируются факты потребления газа с летальным исходом, например в Набережных Челнах — из-за употребления бутана.



С инициативой ограничить реализацию детям «энергетиков» и предметов, содержащих сжиженный газ, выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила ввести административную ответственность за нарушение запрета продавать энергетики подросткам и вовлечение несовершеннолетних в их потребление.

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Татьяна Леухина