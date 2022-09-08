Реновации казанского речпорта добавили жилых комплексов

Фото: эскиз проекта застройки территории у казанского речпорта

Общая площадь квартир вырастет на 4%

В районе казанского речного порта создадут жилья больше, чем предполагалось изначально. Власти столицы Татарстана внесли изменения в проект планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков, утвержденный год назад. Теперь вместо изначально запланированных пяти жилых комплексов там появятся шесть, выяснило «Реальное время».

Таким образом, значение общей площади квартир по СП 54.13330.2016 вырастет с 324 800 до 337 115 квадратных метров. А согласно приказу Минстроя России, она увеличится с 357 280 до 370 827 «квадратов», то есть почти на 4%.

Фото: эскиз проекта застройки территории у казанского речпорта

ЖК-6, строительство которого предусматривает новая редакция проекта планировки территории, ограниченной улицами Портовой, Девятаева, Меховщиков, рассчитан на 356 жителей. Общая площадь квартир — 8 тысяч «квадратов» по СП 54.13330.2016 и 8,8 тысячи «квадратов» по приказу российского Минстроя. Общая площадь встроено-пристроенных в него помещений нежилого назначения оценивается в 600 кв. метров.

Территория проекта планировки не поменялась — все те же 71,2 га. Вместе с этим увеличилась зона планируемого размещения объектов многоэтажной жилой застройки — с 17,5 до 17,7 га.

Заметно выросла и зона планируемого размещения объектов учебно-образовательного назначения — с 4,04 до 6,97 га. Это произошло, вероятно, за счет сокращения зоны планируемого размещения объектов учебно-образовательного назначения (высшее образование) — с 5,59 до 0,54 га.

В целом изменения следующие:

Изначальная редакция проекта Новая редакция проекта Зона планируемого размещения объектов общественно-жилого назначения 2,38 га 1,71 га Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения 8,12 га 8,04 га Зона планируемого размещения зеленых насаждений общего пользования 8,10 га 7,56 га Зона планируемого размещения объектов автомобильного транспорта 0,62 га 0,64 га Зона планируемого размещения объектов улично-дорожной сети 16,45 га 20,45 га Зона планируемого размещения инженерной инфраструктуры 0,22 га 0,17 га Зона планируемого размещения объектов спортивного назначения 1,4 га 1,47 га Зона планируемого размещения объектов культового назначения 0,33 га 0,22 га Зона размещения существующих объектов инженерной инфраструктуры 0,0079 га 0,01 га Зона размещения существующих объектов общественно-делового назначения 0,17 га 0,17 га Зона размещения существующих объектов многоэтажной жилой застройки 3,24 га 3,09 га Зона существующих объектов размещения автомобильного транспорта 2,12 га 1,78 га Зона размещения существующих зеленых насаждений общего пользования 0,59 га 0,59 га Зона размещения существующих объектов исторической застройки 0,38 га 0,04 га

Увеличено и общее количество парковочных мест для домов всех жилых комплексов с учетом парковочных мест для встроенно-пристроенных помещений нежилого назначения. Их будет не менее 5 751, хотя в первой редакции указывалась цифра 5 505.

Сокращено количество очередей освоения территории — с четырех до трех. Изначально прописывалось, что ко второй очереди застройщик должен приступить после после вступления в силу Правил землепользования и застройки Казани с учетом изменений, внесенных в соответствии с постановлением исполкома города от 19 июня 2020-го №1701. Теперь ко второй очереди он может приступить после переустройства гидротехнических сооружений, выполняющих защиту территории от подтопления и затопления водами Куйбышевского водохранилища, а также переустройства напорных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации, которое изначально было условием к работам третьей очереди. Теперь к ней разрешается приступить после выноса объектов АО «РЖД» с территории проекта планировки.

Проект реновации презентовали два года назад

«Реальное время» подробно рассказывало о проекте реновации части территории у речпорта площадью 71 га. Документ вынесли на общественные обсуждения в феврале прошлого года.



Проект планировки территории от 26 августа 2021 года

Концепцию комплексной реновации территории у казанского речпорта презентовали в августе 2020 года. Исторически на площади 247 га у берега Волги размещались склады и хозяйственные постройки. С 2015-го проект концепции развития территории на улице Портовой разрабатывали малайзийские компании APUDG и Straits Engineering. По нему южнее речного порта Казани, ниже по течению Волги, должен был появиться финансово-деловой центр «Казань-Сити».

Проект предусматривал намыв территории между двумя речными косами, и там малайзийцы предлагали построить 7 млн кв. метров коммерческой недвижимости. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллин рассказывала, что от этой идеи отказались, так как в результате ее реализации город получит еще один вымирающий по вечерам район.

Фото: эскиз проекта застройки территории у казанского речпорта

Активная работа вокруг проекта началась этим летом. В конце августа президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовой.



При реализации проекта в городе появится набережная протяженностью 1,3 км. Существующие объекты по периметру береговой линии переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Кроме того, планируется обеспечить пешеходную связь с центром Казани и возможность стоянки маломерных судов. Помимо жилья, проект предполагает строительство школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест.



6 сентября на Восточном экономическом форуме мэр Казани Ильсур Метшин подписал с первым заместителем председателя правления ПАО «Сбербанк» Александром Ведяхиным соглашение о реновации территории речного порта. По предварительным расчетам, сумма инвестиций в развитие 287 гектаров территории составляет 500 миллиардов рублей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что развитие территории возле речного порта — это одна из ключевых точек роста Казани. В рамках реновации, добавил он, не только улучшатся жилищные условия горожан, но и появятся новые рабочие места для специалистов из различных сфер деятельности

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На освоение плана отводится 10 лет, рассказывала Ильсияр Тухватуллина. Транспортную доступность предполагается обеспечить запуском электробусов, а также построить рядом два транспортно-пересадочных узла. Один из авторов мастер-плана, Николай Ляшенко, уточнял, что сильной стороной проекта реновации является «близость к воде», но необходимо будет решить задачу защиты от ветровых нагрузок.



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Татьяна Демина