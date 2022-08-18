В Казани представили проект развития территории у речного порта — здесь появится еще одна набережная

В Казани может появится еще одна набережная. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проект комплексного развития территории по улице Портовая.

Трансформация затронет площадь в 287 га. Сейчас там находятся устаревшие производства, склады, заброшенные подсобные помещения и гаражные кооперативы. Ожидается, что на их месте появится 1,5 млн кв. метров жилья и 1,3 млн кв. метров административных и коммерческих помещений. Площадь озеленения и благоустроенных общественных пространств займет не менее 25% от площади проектируемой территории и составит 72 га.

Фото: tatarstan.ru

При реализации проекта в городе появится набережная протяженностью 1,3 км. Существующие объекты по периметру береговой линии переоборудуют под музеи, кафе и другие общественные функции. Кроме того, планируется обеспечить пешеходную связь с центром Казани и возможность стоянки маломерных судов.

Помимо жилья, проект предполагает строительство школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест, передает пресс-служба президента Татарстана.



В прошлом году главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина заявляла, что возле казанского речного порта планируется создать непрерывную благоустроенную набережную протяженностью более 10 км.

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Татьяна Леухина