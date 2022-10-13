Исследование: отмену новогодних мероприятий поддерживает каждый второй житель России

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За отмену праздничных новогодних мероприятий по всей России высказались 52% респондентов, сообщает исследовательский центр портала Superjob. Против высказался почти каждый третий — 29%, а 19% затруднились высказать свою позицию.

За отмену новогодних мероприятий женщины выступают чаще мужчин — 56 и 48% соответственно. Против такой меры высказались почти треть мужчин — 34%, и четверть женщин — 25%

Отказ от новогодних мероприятий чаще поддерживают россияне старше 45 лет — 57% респондентов. Среди граждан от 35 до 44 лет процент одобряющих такую идею составляет 53%, а среди людей младше 34 лет — 45%.

Чаще всего поддерживают отмену новогодних гуляний в этом году опрошенные, ежемесячный доход которых составляет от 50 до 80 тысяч рублей — 58%. Чуть меньше этот показатель среди россиян, зарабатывающих от 80 тысяч — 54%. Еще меньше он среди граждан, которые получают до 50 тысяч рублей в месяц, — 47%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Опрос проводился с 10 по 12 октября в 379 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет.

Напомним, Татарстан отменять новогодние мероприятия не планирует. Президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что это прежде всего праздник для детей и лишать их радости не стоит.

Тем временем некоторые регионы России из-за частичной мобилизации, объявленной главой государства Владимиром Путиным 21 сентября, решили отказаться от новогодних мероприятий. Среди таких, к примеру, соседняя с Татарстаном Чувашия. Глава республики Олег Николаев направит высвобожденные от отмены праздничных мероприятий средства на помощь мобилизованным и их семьям.

В Министерстве обороны России указали, что необходимости в отмене новогодних мероприятий нет: «Вооруженные силы сегодня имеют все необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме, как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан».





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Татьяна Демина