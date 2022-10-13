Дети мобилизованных граждан в Татарстане получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане установили единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка жителя республики, призванного на военную службу по мобилизации. Постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Средства выделяются из резервного фонда правительства. Эта выплата не учитывается при предоставлении иных льгот.

Фото: realnoevremya.ru

С 10 октября дети мобилизованных казанцев могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, посещать музеи, театры, спортивные объекты. В Казани изготовили более 300 транспортных карт для детей мобилизованных граждан.



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Татьяна Леухина