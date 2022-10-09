За взрывом на Крымском мосту стоит Украина — The New York Times

Фото: фото очевидца/соцсети

Американская газета The New York Times со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщает, что за взрывом на Керченском мосту стоит киевский режим. По словам чиновника, на Украине есть запрет на официальное обсуждение темы подрыва моста, но для совершения теракта была использована бомба, заложенная в проезжавший грузовик.

По мнению представителя киевского режима, взрыв снижает способность российской армии вести спецоперацию на Украине, а также якобы усиливает разлад внутри страны и армии.

Напомним, вчера утром на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным, жертвами ЧП стали три человека.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.

Тем не менее уже сегодня по целой ветке моста должно быть запущено реверсивное движение с удвоенной пропускной способностью транспорта. При этом стабильно работает и паромная переправа, за ночь паром «Керченский 2» уже выполнил три рейса.

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Артем Гафаров