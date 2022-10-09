Паромная переправа между Крымом и материком работает стабильно

Фото: кадр видео/соцсети

Паромная переправа между Крымским полуостровом и материковой частью России стабильно работает, сообщили сегодня утром в Минтрансе страны. Во втором часу ночи паром «Керченский 2» доставил из Крыма в порт «Кавказ» 16 грузовиков и 25 пассажиров, на обратном пути он загрузил 13 автомобилей и 14 человек. Около 6 часов утра вышел третий рейс с 10 автомобилями и 39 пассажирами.

Кроме того, сегодня движение по самому мосту, как заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин, должно запуститься по двум полосам. Вместе с этим пропускная способность движения в обоих направлениях должна увеличиться с 50 до 100 автомобилей, для этого увеличится количество персонала, проверяющего транспорт.

Напомним, вчера утром на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным, жертвами ЧП стали три человека.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей.

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Артем Гафаров