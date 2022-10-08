Подписан указ об усилении мер защиты Крымского моста

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода — полномочия по защите возложены на ФСБ.



Цель указа — повышение эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив, сказано в документе.

Правительству поручено привести акты в соответствие с указом. Он вступил в силу со дня подписания.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сегодня заявил, что Керченская паромная переправа будет работать.

Фото: wikipedia.org/Solundir (Керченская паромная переправа в 2015 году, вид с крымского берега)

Сегодня утром на Крымском мосту произошло возгорание цистерн с топливом. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Частично обрушились два автомобильных пролета моста.

Президент России Владимир Путин получил доклады о происшествии. Было принято решение о создании правительственной комиссии. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от субботнего ЧП на Крымском мосту в 200—500 млн рублей. Из-за взрыва на Крымском мосту, по предварительным данным, погибли три человека.



Между Крымом и Краснодарским краем после ЧП на мосту запустят суда для перевозки пассажиров. Восстанавливать Крымский мост начато 8 октября, запущено движение автотранспорта.

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Маргарита Головатенко